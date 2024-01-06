Кадры ракетных ударов и мощнейших взрывов в Харькове (ВИДЕО)

В Сети появились кадры ракетных ударов и мощнейших взрывов, снятых очевидцами в Харькове 2 января. Отметим, что ранее в Вашингтоне и Киеве заявили, что 31 декабря и 2 января Армия России впервые применила для ударов по целям на Украине баллистические ракеты KN-23 северокорейского производства.