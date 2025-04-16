ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Второй Бучи не получилось - как я уже писала раньше, любая пиар-акция должна быть своевременной, и предпочтительнее устраивать её в день медленных новостей, посему вчерашний прилёт в Сумы практически никаких кругов на медийной воде в Британии не оставил - тут все заняты спасением последних функционирующих доменных печей Британии путем отжатия металлургического завода, последнего из функционирующих в Британии, у его нынешних владельцев-китайцев, которые этот завод вознамерились закрыть из-за его нерентабельности.