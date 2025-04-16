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"Мельницы Богов"

"Мельницы Богов"

ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Второй Бучи не получилось - как я уже писала раньше, любая пиар-акция должна быть своевременной, и предпочтительнее устраивать её в день медленных новостей, посему вчерашний прилёт в Сумы практически никаких кругов на медийной воде в Британии не оставил - тут все заняты спасением последних функционирующих доменных печей Британии путем отжатия металлургического завода, последнего из функционирующих в Британии, у его нынешних владельцев-китайцев, которые этот завод вознамерились закрыть из-за его нерентабельности.

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