Собянин: Матпомощь к годовщине Битвы под Москвой получат 1,9 тыс человек

Всего выплату получат 1,9 тыс. человек Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о выплате единовременной материальной помощи ветеранам-москвичам в связи с 82-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в Битве под Москвой.