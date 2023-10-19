Собянин: Матпомощь к годовщине Битвы под Москвой получат 1,9 тыс человек

Всего выплату получат 1,9 тыс. человек Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о выплате единовременной материальной помощи ветеранам-москвичам в связи с 82-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в Битве под Москвой.
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