В Архангельске за взятки осуждён экс-инспектор ДПС

Семь с половиной лет тюрьмы и полумиллионный штраф получил бывший инспектор ДПС Алексей Ананьин.В Архангельске суд вынес приговор бывшему инспектору ДПС Алексею Ананьину, назначив ему наказание в виде 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима за коррупцию, связанную с получением взяток от бизнесменов.