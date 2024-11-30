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Царьград

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В Архангельске за взятки осуждён экс-инспектор ДПС

В Архангельске за взятки осуждён экс-инспектор ДПС

Семь с половиной лет тюрьмы и полумиллионный штраф получил бывший инспектор ДПС Алексей Ананьин.В Архангельске суд вынес приговор бывшему инспектору ДПС Алексею Ананьину, назначив ему наказание в виде 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима за коррупцию, связанную с получением взяток от бизнесменов.

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