Философия с Александром Пелевиным: «Устали от абсурда и идем в храм»

Лауреат премии «Национальный бестселлер» рассказывает о том, как он приходит к вере Христос Воскресе! Если провести сейчас опрос на тему «Пришли ли вы за время специальной военной операции к православию?», результаты ошеломят.
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