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"Кому они рассказывают? Все уже уехали": в Таджикистане опоздали с призывом возвращения мигрантов

"Кому они рассказывают? Все уже уехали": в Таджикистане опоздали с призывом возвращения мигрантов

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выступил с заявлением, в котором призвал сограждан бросить трудовую миграцию и вернуться поднимать собственную страну.

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Комментарии
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николай лейчинский
Любопытная заявка : резчики и ткачи ... А ведь мигранты твои  - это , как правило , неквалифицированные работяги , в лучшем случае - строители . Вряд ли под твой гудок , Рахмон , кто - то дернется ..!
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4 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Ахламон он и есть ахламон...
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54 мин.
Владислав Владислав
Пусть забирает тпджикистан свой наглый и безграмотный киглачный молодняк.
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52 мин.

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