ИАНЕД
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИАНЕД

710 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Горбунова
    И зачем они нам нужны? Полнейший балласт! Наглые бездельники!В Абхазии запрети...
  • Eduard
    Сидят захребетники наглые!В Абхазии запрети...
  • Eduard
    Да? А вы что за преступников Украины? Так идите к ним за электричеством!В Абхазии запрети...

Германия подсела на наркотик, вызывающий сильную зависимость

За последние 7-8 лет крэк стал широко использоваться в Германии, особенно в крупных городах. Уличные сцены наркопотребления вернулись, напоминая ситуацию в ФРГ 1980-х годов, когда героин был в массовом обращении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх