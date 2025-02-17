Германия подсела на наркотик, вызывающий сильную зависимость

За последние 7-8 лет крэк стал широко использоваться в Германии, особенно в крупных городах. Уличные сцены наркопотребления вернулись, напоминая ситуацию в ФРГ 1980-х годов, когда героин был в массовом обращении.
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