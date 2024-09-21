🔥 В Симферополе горят два грузовика и паллеты «Произошло возгорание паллетов и 2-х грузовых автомобилей на площади 100 квадратных метров», – сообщили в ГУ МЧС России по Крыму.
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🔥 В Симферополе горят два грузовика и паллеты «Произошло возгорание паллетов и 2-х грузовых автомобилей на площади 100 квадратных метров», – сообщили в ГУ МЧС России по Крыму.