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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Месси о победе в Кубке Америки: «Я счастлив. Мы – команда и семья. У этой сборной большое будущее»

Аргентинцы стали победителями Кубка Америки-2024, обыграв в финале сборную Колумбии (1:0 в дополнительное время).

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