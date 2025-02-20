6 преимуществ жизни в России 90-х перед СССР, о которых все забывают

Вспоминаем преимущества, которые нам принесли лихие, а для некоторых святые 90-е В 1991 году окончательно распался СССР, и наша огромная страна вместе с её гражданами всячески пытались приспособиться к жизни в условиях рыночной экономики.
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