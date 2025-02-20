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На руинах Страны Советов

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6 преимуществ жизни в России 90-х перед СССР, о которых все забывают

6 преимуществ жизни в России 90-х перед СССР, о которых все забывают

  Вспоминаем преимущества, которые нам принесли лихие, а для некоторых святые 90-е В 1991 году окончательно распался СССР, и наша огромная страна вместе с её гражданами всячески пытались приспособиться к жизни в условиях рыночной экономики.

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Комментарии
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михаил ошкин
Писака, скорее всего, из отряда &quot;малиновых пиджаков&quot;
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20 час.
Семен Демин
Жертва ЕГЭ писала.
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13 час.
Семен Демин
Дебилизм и хамство автора просто зашкаливают!
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13 час.
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