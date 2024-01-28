В доме для слепоглухих во Владимирской области делают сухие супы для бойцов СВО

Первую партию военнослужащие получили на новогодние праздники, теперь на очереди вторая.Жители Дома для слепоглухих «Тихий свет», который работает в селе Ляхи Меленковского района, освоили технологию изготовления расворимых супов и чипсов для бойцом СВО.