В доме для слепоглухих во Владимирской области делают сухие супы для бойцов СВО

Первую партию военнослужащие получили на новогодние праздники, теперь на очереди вторая.Жители Дома для слепоглухих «Тихий свет», который работает в селе Ляхи Меленковского района, освоили технологию изготовления расворимых супов и чипсов для бойцом СВО.
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