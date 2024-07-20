Жена Байдена проведет в Париже сбор средств для его избирательной компании

Global Look Press/Alexis Sciard/Keystone Press Agency Первая леди США Джилл Байден проведет в Париже мероприятие по сбору средств на избирательную кампанию супруга, сообщает CNN со ссылкой на предвыборный штаб Джо Байдена.
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