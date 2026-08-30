Полиция Эквадора задержала россиянку за контрабанду 32 игуан в чемодане

В столице Эквадора задержали россиянку, пытавшуюся вывезти в Исландию 32 особи галапагосских морских игуан.
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