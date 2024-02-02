Молдавские мечты: Кишинёв заявил о формировании коалиции для высылки русских из Приднестровья

2 дня назад 11K прочитали Совершенно невероятные новости пришли из уже небратской нам Молдавии! Новый главарь молдавского МИДа Михаил Попшой заявил, что они там, в Молдавии, решили стать супергероями и «решительно» добиваться вывода наших соединений из Приднестровья.
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