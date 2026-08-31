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Мировое обозрение

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«Превосходим все страны»: Армия России готова отражать атаки до 1000 дронов ВСУ в сутки

«Превосходим все страны»: Армия России готова отражать атаки до 1000 дронов ВСУ в сутки

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Россия способна отражать ежедневные атаки украинских беспилотников — вплоть до тысячи аппаратов.

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