Путин: Войска наращивают темпы наступления, освобождение ДНР идёт планово

Российские подразделения вплотную подошли к Славянску и Краматорску: по словам Владимира Путина, на отдельных участках линии боевого соприкосновения до городов осталось от полутора до трех километров.
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