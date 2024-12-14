В Сирии обнаружены огромные запасы «наркотика джихада»

После взятия сирийской столицы Дамаск оппозиционеры нашли запасы нелегального наркотического вещества, каптагона, этот препарат также периодически называют «наркотиком джихада», говорится в материале The New York Times .
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