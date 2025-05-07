Народный фронт доставил в Пермский край Огонь Памяти

В Александровском саду, у стен Кремля Народный фронт организовал торжественную церемонию передачи частиц Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата, которые отправились в 54 региона России и 21 страну Европы, Азии и Африки.
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