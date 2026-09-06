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Джем в бокале за 89 долларов: Меган Маркл снова продвигает странный ритуал с игристым вином

Джем в бокале за 89 долларов: Меган Маркл снова продвигает странный ритуал с игристым вином

Бренд Меган Маркл As Ever запустил новый этап рекламной кампании и вновь предложил аудитории начать утро выходного дня с довольно своеобразного сочетания.

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