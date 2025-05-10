Bitcoin обогнал Amazon и стал пятым по ценности активом в мире

Биткоин снова преодолел отметку $100 000, достигнув $104 000 после нескольких недель коррекции. По данным CoinMarketCap, на момент закрытия он торговался около $103 235, показав суточный рост в 3,7% и впечатляющий месячный подъём на 33,6%.
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