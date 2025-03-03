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Карусель

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Сегодня Мастер Витя отмечает день рождения!

Сегодня Мастер Витя отмечает день рождения!

ВАУпраздник в ВАУграде! Мастер Витя отмечает день рождения! Всех гостей ждут крутые изобретения, улётные аттракционы и много-много веселья!   Празднуйте вместе с нами и заряжайтесь отличным настроением! И смотрите премьерные серии мультсериала «Мастер Витя и Мотор» в 18:40 на телеканале «Карусель»!   С днём рождения, Мастер Витя! .

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