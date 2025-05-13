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На Каю Каллас набросились после дерзких слов о России

На Каю Каллас набросились после дерзких слов о России

Глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе© AP Photo / Virginia Mayo Пользователи социальной сети X гневно отреагировали на дерзкое требование главы дипломатии ЕС Каи Каллас в адрес России.

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