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Машины для "нужд СВО" оказались у чиновников: Прокуратура нарушений не нашла

Машины для "нужд СВО" оказались у чиновников: Прокуратура нарушений не нашла

Фото: Bulkin Sergey/Globallookpress Ростовские чиновники обзавелись двумя кроссоверами за счёт бюджета хутора, а возмущённым жителям намекнули на нужды СВО.

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Комментарии
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лз
люба загуменникова
я ВАС ПОДДЕРЖИВАЮ.
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21 мин.
Сергей Гришин
Ну а че вы хотите, это ж слуги народа!
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14 мин.
лз
люба загуменникова
СЛУГИ НАРОДА? КАКОГО НАРОДА?
Ответить
12 мин.

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