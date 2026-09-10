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ДумаТВ

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Панеш: МРОТ в России может вырасти до 32 тыс. рублей

Панеш: МРОТ в России может вырасти до 32 тыс. рублей

МРОТ в России может вырасти до 32 тыс. рублей, заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР).

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