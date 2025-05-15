Карты раскрыты? Позиция России в Стамбуле обозначена - Киеву точно не понравится

Инсайдеры обозначили позицию России в Стамбуле, учитывая уроки переговоров в 2022 году. Предполагается, что сегодня русская делегация озвучит то, что Киеву точно не понравится: неужели все карты раскрыты? Главное, что нужно знать о предстоящей встрече - в материале Царьграда.