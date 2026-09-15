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Валиева выступит на двух ледовых шоу в Мексике в октябре

Валиева выступит на двух ледовых шоу в Мексике в октябре

Российская фигуристка Камила Валиева станет участницей Passio Tour 2026, который пройдёт в Мехико. 20-летняя спортсменка выйдет на лёд арены Pista de Hielo Santa Fe 3 и 4 октября.

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