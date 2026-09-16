Врач рассказала, сколько грибов можно есть без вреда для здоровья

Грибы содержат клетчатку, антиоксиданты и витамины группы B, при этом они низкокалорийны. Однако употреблять их без ограничений не стоит: продукт тяжело переваривается, а некоторые виды способны накапливать вредные вещества из почвы и воздуха, рассказала RT гастроэнтеролог Екатерина Кашух.