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Врач рассказала, сколько грибов можно есть без вреда для здоровья

Врач рассказала, сколько грибов можно есть без вреда для здоровья

Грибы содержат клетчатку, антиоксиданты и витамины группы B, при этом они низкокалорийны. Однако употреблять их без ограничений не стоит: продукт тяжело переваривается, а некоторые виды способны накапливать вредные вещества из почвы и воздуха, рассказала RT гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

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