«Домклик» сообщил о росте доли льготной ипотеки до 84%

Ипотечные выдачи Сбербанка по госпрограммам за месяц выросли вдвое Основным драйвером ипотечного спроса в феврале оставалась «Семейная ипотека», объем выдач по этой госпрограмме вырос за месяц более чем в два раза По итогам февраля 2025 года доля льготных программ в общей ипотечной выдаче выросла на 6 п.