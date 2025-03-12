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«Домклик» сообщил о росте доли льготной ипотеки до 84%

«Домклик» сообщил о росте доли льготной ипотеки до 84%

Ипотечные выдачи Сбербанка по госпрограммам за месяц выросли вдвое Основным драйвером ипотечного спроса в феврале оставалась «Семейная ипотека», объем выдач по этой госпрограмме вырос за месяц более чем в два раза По итогам февраля 2025 года доля льготных программ в общей ипотечной выдаче выросла на 6 п.

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