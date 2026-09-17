Махонин оценил реконструкцию путепровода на Монастырской в Перми

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проверил, как завершается реконструкция путепровода на улице Монастырской возле Дома Мешкова.
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