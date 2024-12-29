Сколько нужно денег положить в банк, чтобы не работать?

При высокой ключевой ставке ставки по вкладам и депозитам увеличиваются. Аналитик Богдан Зварич подсчитал, какую сумму нужно положить на вклад, чтобы получать ежемесячный доход в размере 100 тысяч рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии