Дорога к старинному монастырю станет безопаснее

Полным ходом идут работы по расчистке от растительности обочин дороги, ведущей в Интерпоселок Рабочие освобождают от кустарника и деревьев обочины дороги, ведущей к Важеозе́рскому Спасо-Преображенскому монастырю.
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