Бывшего командира 58-й армии оставили в СИЗО

Экс-командира 58-й армии Попова отказались переводить из СИЗО под домашний арест Бывшему командующему 58-й армией Ивану Попову, арестованному по делу о мошенничестве, отказались менять меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии