Священники привези гуманитарную помощь бойцам брянского приграничья

Брянская епархия проявляет активную заботу о защитниках Отечества, находящихся на передовой. По благословению митрополита Брянского и Севского Александра, священники епархии регулярно посещают военнослужащих в приграничной зоне СВО, оказывая им не только материальную, но и духовную поддержку.