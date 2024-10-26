Священники привези гуманитарную помощь бойцам брянского приграничья

Брянская епархия проявляет активную заботу о защитниках Отечества, находящихся на передовой. По благословению митрополита Брянского и Севского Александра, священники епархии регулярно посещают военнослужащих в приграничной зоне СВО, оказывая им не только материальную, но и духовную поддержку.
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