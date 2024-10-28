Мишель Обама упрекнула американцев в «завышенных стандартах» к Харрис

Супруга экс-президента США Барака Обамы Мишель упрекнула избирателей в «более высоких стандартах», которые они предъявляют к вице-президенту и кандидату от демократов на пост президента Камале Харрис, ожидая от нее ясного выражения своих мыслей и четких политических позиций.