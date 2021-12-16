Завершено расследование уголовного дела о мошенничестве при исполнении госконтракта и легализации похищенного

В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела по обвинению Игоря Колпакова и Андрея Шмитько, занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере информационных технологий, а также начальника управления ГБУ города Москвы «Информационный город» Олега Филимонова.