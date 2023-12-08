Лучшие дни денежных стрижек в декабре до Нового года, чтобы притягивать деньги весь 2024 год Татьяна СергееваПо лунному календарю каждое действие, начиная от соления капусты до посещения парикмахера, имеет свою особенную энергетику.
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