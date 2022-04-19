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Политолог из Хорватии Метер назвал Байдена и Харрис героями фильма «Тупой и еще тупее»

Политолог из Хорватии Метер назвал Байдена и Харрис героями фильма «Тупой и еще тупее»

Chris Kleponis / Pool via CNP/Keystone Press Agency Нынешнее политическое руководство США предпринимает необдуманные действия, а глава страны Джо Байден и вице-президент Камала Харрис являются воплощением героев из фильма «Тупой и еще тупее».

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