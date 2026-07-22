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Аргументы недели

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Петербуржцы требуют очистить фасады от рекламы запрещенных веществ

Петербуржцы требуют очистить фасады от рекламы запрещенных веществ

Жители Санкт-Петербурга жалуются на рекламу наркотических средств на фасадах зданий. Горожане просят очистить стены и входы в подъезды от несанкционированных надписей.

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