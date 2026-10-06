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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: 9 лет крутила роман с женатым, выгнала сына Нагиева и продолжает любить того, кого давно нет: Как живет после 17 лет вдовства Алла Сигалова

Шоу-бизнес: 9 лет крутила роман с женатым, выгнала сына Нагиева и продолжает любить того, кого давно нет: Как живет после 17 лет вдовства Алла Сигалова

У неё поистине стальной характер и репутация максималиста в профессии. Алла Сигалова сумела поступить в Вагановское училище, несмотря на отказ педагогов её брать, а когда врачи вынесли ей приговор и запретили заниматься балетом, она нашла новый смысл в жизни и творчестве, стала режиссёром и хореографом.

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