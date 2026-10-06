Шоу-бизнес: 9 лет крутила роман с женатым, выгнала сына Нагиева и продолжает любить того, кого давно нет: Как живет после 17 лет вдовства Алла Сигалова

У неё поистине стальной характер и репутация максималиста в профессии. Алла Сигалова сумела поступить в Вагановское училище, несмотря на отказ педагогов её брать, а когда врачи вынесли ей приговор и запретили заниматься балетом, она нашла новый смысл в жизни и творчестве, стала режиссёром и хореографом.