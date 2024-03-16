Елена Ханга высказалась об участии наследников знаменитостей в «Фабрике звезд»

Телеведущая Елена Ханга высказалась об участии детей известных людей на «Новой Фабрике звезд». Она пожалела гендиректора ТНТ Тину Канделаки, чей сын Лео подвергся жесткой критике в Сети и покинул проект первым.
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