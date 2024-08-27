Лунный календарь садовода и огородника на сентябрь 2024 года Ольга ВайленкоСентябрь — это время, когда дачники и садоводы начинают собирать плоды своего труда, подводя итоги летнего сезона и готовясь к зиме.
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