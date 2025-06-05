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Царьград

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Трамп "посыпался". Ссора двух "супергероев" – это удар по имиджу республиканцев – сенатор Пушков

Трамп "посыпался". Ссора двух "супергероев" – это удар по имиджу республиканцев – сенатор Пушков

Союз с Маском, являвшийся опорой влияния Трампа, дал трещину и распался. Разногласия между ними наносят серьезный урон репутации как Трампа лично, так и республиканской партии в целом, считает глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

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