Трамп "посыпался". Ссора двух "супергероев" – это удар по имиджу республиканцев – сенатор Пушков

Союз с Маском, являвшийся опорой влияния Трампа, дал трещину и распался. Разногласия между ними наносят серьезный урон репутации как Трампа лично, так и республиканской партии в целом, считает глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.