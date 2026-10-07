Происшествия
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Происшествия

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В Хабаровском крае полицейские торжественно вручили российский паспорт уроженцу Таджикистана, который принимал участие в специальной военной операции

В Хабаровском крае полицейские торжественно вручили российский паспорт уроженцу Таджикистана, который принимал участие в специальной военной операции

Осенью 2019 года 25-летний иностранный гражданин прибыл в город Юности с целью учебы и проживания. В сентябре 2024 года он подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации и отправился в зону СВО.

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