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Аргументы и Факты

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Соседи убийцы девочки Миланы в Ленобласти потребовали для него высшую меру

Соседи убийцы девочки Миланы в Ленобласти потребовали для него высшую меру

Жители СНТ в Ленинградской области, где местный житель Федор Мехнин убил 12-летнюю девочку, инициировали сбор подписей под петицией за то, чтобы обвиняемому было вынесено самое суровое наказание за содеянное.

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