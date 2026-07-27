Соседи убийцы девочки Миланы в Ленобласти потребовали для него высшую меру

Жители СНТ в Ленинградской области, где местный житель Федор Мехнин убил 12-летнюю девочку, инициировали сбор подписей под петицией за то, чтобы обвиняемому было вынесено самое суровое наказание за содеянное.
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