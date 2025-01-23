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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Барнаульской активистке Пономаренко могут вынести приговор в феврале. Как идет процесс?

Барнаульской активистке Пономаренко могут вынести приговор в феврале. Как идет процесс?

Сейчас по делу заканчивают опрашивать свидетелей, скоро должны стартовать прения сторон В Шипуновском районном суде подходит к завершению процесс по второму уголовному делу барнаульской активистки и журналистки Марии Пономаренко.

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Комментарии
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Николай Герасименко
Жаль, что молодая баба в тюрьме! Но с головой то таким бабам тоже нужно дружить. Решила по стопам подонка Навального пойти.
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