Кирилл Дмитриев привез в Белый дом предложения, от которых трудно отказаться Константин Ольшанский На фото: спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев (Фото: Алексей Никольский/ТАСС) Дональд Трамп зря переживал, ругался и грозил всяческими карами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Вырву ноги и убью»: в одном из детских садов Москвы отец-мигрант преподал урок чужому 4-летнему ребенку и всем воспитателям.
- Эпоха беспилотников была короткой: Новый патрон «калаша» ставит крест на «птахах Мадьяра»
- "У Зеленского резко ухудшилось здоровье". Этот удар отбил у НАТО желание ехать на Украину. Сумы отдают в жертву. Горячая сводка СВО
Свежие комментарии