Почти половина новосибирских льготников выбрала соцпакет в натуральном виде

Новосибирцы, сделавшие в текущем году выбор в пользу набора соцуслуг (НСУ) в натуральном виде, смогут получать с 1 января 2027 года: — обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также лечебным питанием для детей с инвалидностью, — санаторно-курортное лечение (при наличии медицинских показаний), — бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.