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SPORT24.ru

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Игрок РПЛ — о том, нужно ли чтение для того, чтобы стать успешным: «Развивает мозг, навыки коммуникации»

Игрок РПЛ — о том, нужно ли чтение для того, чтобы стать успешным: «Развивает мозг, навыки коммуникации»

Воспитанник академии петербургского «Зенита», защитник махачкалинского «Динамо» Александр Сандрачук в интервью корреспондентам Sport24 Александру Муйжнеку и Алексею Фаткадынову рассказал о своей любимой книге и о том, почему считает чтение важным.

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