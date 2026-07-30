Воспитанник академии петербургского «Зенита», защитник махачкалинского «Динамо» Александр Сандрачук в интервью корреспондентам Sport24 Александру Муйжнеку и Алексею Фаткадынову рассказал о своей любимой книге и о том, почему считает чтение важным.