Воспитанник академии петербургского «Зенита», защитник махачкалинского «Динамо» Александр Сандрачук в интервью корреспондентам Sport24 Александру Муйжнеку и Алексею Фаткадынову рассказал о своей любимой книге и о том, почему считает чтение важным.
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