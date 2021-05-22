Свежие комментарии

  • Alex Немо
    И не плохо бы автору для начала позаниматься русским языком. Ну так, просто чтобы стыдно не было за то что он постит.Черкесы во Второй...
  • Алексей Сафронов
    ...по страданиям о поражениям и потерям Чуркесов, ещё остались те, кто произошедшее в те времена с ними, хочет приотк...К 250-летию начал...
  • Алексей Сафронов
    Наверняка, это многословное словоблудие, отражает точку зрения адептов из остатков вымершего народа на северном Кавка...К 250-летию начал...

Высокие старты - с платформы инновационных знаний

Высокие старты - с платформы инновационных знаний

Как покоряется будущее – об этом сегодня рассказали молодым мэтры прикладных наук и бизнеса, участники просветительского марафона «Новое знание» «Эмоции - через край! Ну что, навстречу новым знаниям на марафоне?», - написала на своей страничке активный пользователь соцсети Анна Беляева @anka_beliaeva Аналогичные комментарии появились на разных страницах в социальных сетях Адыгеи после первого дня уникального интеллектуального марафона, которому, без преувеличения, в мире не будет равных.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх