Gamerss.press

1 подписчик

Свежие комментарии

  • Елена Котенева
    Плохая новость.Жалко, Замечательный и любимый актер!Один из самых известныч французов.Светлая память об актеёре остан...Скончался француз...
  • Виталий
    Хованский - это однофамилец или родственник?Блогера Хованског...

Industria

Industria

Платформа: PC Жанр: action Дата выхода: 30 сентября 2021 г. Разработчик: Bleakmill Издатель: Headup Games Актуально для платформы: PC Шутер от первого лица, в котором мало стрельбы; сюжетная игра, где история обрывается, едва начавшись; проект с оригинальным арт-дизайном, но ужасной оптимизацией и плохим техническим исполнением графики; разработка, затянувшаяся на годы, результатом которой стала кампания длительностью в пару часов… Industria полна […] The post Industria first appeared on Новости об играх.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх